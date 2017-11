Campeonato Safina: Lourosa e S. João de Ver aproximam-se do União de Lamas

Lourosa e S. João de Ver conseguiram aproximar-se da liderança no Campeonato Safina que está a cargo do União de Lamas. Tudo porque os lamacences não foram além de um empate a golo no terreno do Pampilhosa.

Já o Lourosa, não teve dificuldades para bater o Fiães em tarde de dérbi, com os “leões” a triunfarem por 2-0, com golos de Belinha (16’) e Ricardo Correia (72’).

Quanto ao S. João de Ver, teve uma demonstração de poder no embate com o Carregosenses, vencendo inapelavelmente o seu adversário com três golos (Bino, Renato Maia e Marco Ribeiro) sem resposta.

O Canedo averbou a segunda derrota consecutiva, isto porque não conseguiu fazer frente à eficácia da Ovarense, que a jogar fora de casa triunfou por 3-0.