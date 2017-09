Campeonatos distritais vão arrancar sob o lema “jogo a jogo”

O futebol está de regresso ao Concelho de Santa Maria da Feira, para mais uma época de ‘febre’ para adeptos e os clubes que disputam os dois principais escalões do futebol aveirense.

O Campeonato Safina arranca no próximo dia 17 e os clubes do Concelho têm os seus plantéis praticamente definidos.

Apesar de um ligeiro alarme no União de Lamas, com a saída de Luís Miguel Martins, a verdade é que a direcção lamacence encontrou em José Veríssimo o seu substituto. De resto, há muito que as equipas do “Safina” já haviam definido os seus treinadores.

Numa antevisão ao que vai ser a nova época, os treinadores são comedidos e não dão para já, muitas pistas sobre o que pretendem em termos de objectivos. No início, o que conta é o “jogo a jogo”.

O União de Lamas, que terminou a prova da época passada no 2º lugar, “quer ganhar o máximo possível de jogos”. Quem o diz é o técnico José Veríssimo. “ O plantel dá garantias, mas nunca está fechado. Poderão ser feitos alguns ajustes. Não temos objectivos específicos, mas queremos trabalhar para entrar em todos os jogos para ganhar” – revela o técnico.

