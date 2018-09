Canedo: Oferecer qualidade e formação

Direção do futebol de formação quer o crescimento do clube a par com o crescimento da vila

Ricardo Ramos, natural de Castelo Branco e residente em Sanguedo, é o responsável máximo pelo futebol de formação do Canedo FC. O objetivo para este ano é reproduzir, em todos os escalões de formação, o trabalho realizado na época passada com a equipa de Benjamins.

Por outras palavras a nova direção quer mais atletas, mais apoio técnico para os atletas e mais subidas de divisão. Ricardo Ramos quer, sobretudo que as pessoas de Canedo percebam que a formação no clube mudou. O ex-jogador do Porto que voou para o Basileia, quer uma formação profissionalizada e a mudança vai chegar ao traje.“Vim para cá o ano passado pelas condições que aqui existem e o objetivo é colocar o Canedo no patamar que este deve estar. Canedo em termos de vila cresceu bastante e queremos que o clube acompanhe a progressão que a vila está a ter”. O objetivo para este ano é fazer nascer no clube um direção focada apenas no futebol de formação e essa tarefa está concluída. “Neste momento assumimos a direção do Canedo para fazer no clube algo que não existia até agora. O clube não tinha um departamento específico para liderar as camadas jovens. Existia sim, um conjunto de equipas por escalão e este ano com a criação de um departamento de formação temos em preparação um projeto para cada escalão.” Vibrante nas palavras que tece sobre este projeto, Ricardo Ramos não consegue esconder a vontade de implementar em Canedo o profissionalismo que vivenciou nos clubes nacionais e internacionais. E, por isso, os objetivos que tem para as suas equipas de formação espelham essa vontade. “A médio prazo queremos ter equipas na primeira distrital e no futuro quem sabe poderemos pensar até nos campeonatos nacionais”.

