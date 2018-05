De voz afinada e garganta pujante, os adeptos do Lourosa lançaram-se de imediato ao relvado para festejar com os jogadores e a equipa técnica a subida aos campeonatos nacionais, depois da conquista do título de campeão do Campeonato Safina. Os leões corticeiros entoaram a toda a força “É o melhor campeão… do Mundo”.



No final do jogo era visível a alegria partilhada entre adeptos e jogadores. Hugo Mendes, presidente do Lourosa, também esteve no relvado a festejar e confessou que a conquista do título é um de muitos passos a dar. “Estou muito feliz, porque foi uma época de muita luta e muito trabalho. Demos um passo de gigante ao realizarmos este objectivo, mas queremos dar muitos mais.

