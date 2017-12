Festa da Taça de Aveiro continua para quatro equipas do concelho

São quatro as equipas do concelho que continuam em frente na Taça de Aveiro, numa eliminatória em que se registaram dois dérbis.

A jogar em casa, o Fiães acabou por levar a melhor sobre o União de Lamas no desempate por grandes penalidades, depois de se ter registado um empate a um golo no final do tempo regulamentar.

Quem também segue para a quarta eliminatória é o Lourosa, que não teve grandes dificuldades para bater o Paços de Brandão em casa, vencendo por 4-0.

Em Canedo, assistiu-se a um jogo de “loucos”, em que se marcaram nove golos. Os canedenses acabaram por vencer o Mourisquense por 5-4, sendo de realçar o póquer de Paulinho.

Da II Divisão Distrital conseguiu resistir o Argoncilhe, que também venceu no desempate por grandes penalidades diante do Mansores.

O Milheiroense, a jogar em casa com o Alvarenga, foi derrotado por 2-0, enquanto o Sanguedo também foi eliminado, mas nas grandes penalidades. A equipa de Joaquim Batista terminou o tempo regulamentar com um empate a um golo, mas baqueou nos penaltis (3-1).