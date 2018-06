Fiães SC: Preparar a equipa principal

Fiães reforça equipa principal. Este semana a direção do clube confirmou em comunicado o seu primeiro reforço. Tiago Ribeiro, 27 anos, lateral esquerdo, ex-União de Lamas e Pampilhosa.

Hugo Silva, Edu, Tiago Castro, Pedro Miguel, Miguel Ferreira e Rafael Bastos são outras das primeiras renovações confirmadas. Todos à exceção de Hugo Silva são atletas provenientes da formação B, que, no ano anterior, deixaram de ser esperanças e são agora certezas no clube.

