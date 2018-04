Hat-trick de Joca dá triunfo ao União de Lamas no dérbi com o S. João de Ver

Joca foi a grande figura da 27ª jornada do Campeonato Safina ao ser funndamental na vitória do União de Lamas sobre o S. João de Ver por 4-1.

O avançado da equipa liderada por Tonel fez um hat-trick, contribuindo de forma decisiva para o desfecho da partida. Com o triunfo, o União de Lamas encurtou a distância para o S. João de Ver para três pontos. A equipa de Ricardo Maia está no segundo lugar e vê assim o Lourosa fugir no topo da classificação.

A equipa de Luís Miguel Martins foi a grande beneficiada da jornada, já que aumentou a diferença para o segundo lugar para 12 pontos, após a goleada sobre o Paivense por 6-1.

Fiães e Canedo também estiveram em bom plano, já que regressaram aos triunfos.

Os fianenses bateram o Bustelo por 1-0, enquanto o Canedo triunfou na recepção ao Alvarenga por 2-1.