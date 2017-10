I Divisão Distrital: Folga de vitórias em jornada “pesada”

As equipas do concelho da Feira que disputam a I Divisão Distrital ficaram “em branco” na 4ª jornada no que diz respeito às vitórias.

A jogar em casa, o Paços de Brandão não foi além de um empate sem golos diante do Mosteirô de Arouca. Resultado idêntico regisou-se na visita do Milheiroense ao Carqueijo, com a equipa de Vítor Moreira a desperdiçar duas oportunidades claras de golo.

Quanto à Geração RD, que vinha de uma derrota em casa na última jornada diante do Fermentelos, sofreu novo desaire na visita ao Mourisquense (2-1), num jogo em que se registava um empate a um golo ao intervalo.

Mas a derrota mais pesada pertenceu ao Mosteirô (foto), no jogo em casa com o Mansores. A equipa de Aurélio Fonseca perdeu por 5-1, num resultado que acaba por ser demasiado pesado. Ao intervalo, os forasteiros já venciam por 3-0.

