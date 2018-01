I Divisão Distrital: Paços de Brandão mandou em casa

O Paços de Brandão conquistou uma preciosa vitória na 15ª jornada da I Divisão Distrital, ao bater em casa o Mealhada por 2-0.

Quanto ao Milheiroense, que acabou por ser ultrapassado pelo Paços de Brandão na tabela classitificativa, não conseguiu aguentar a vantagem conquistada na primeira parte do jogo com o Cucujães e permitiu a reviravolta no marcador por parte da equipa de Oliveira de Azeméis (2-1). Já com novo treinador, substituindo Vítor Moreira por Rui Marques, o Milheiroense viu a equipa da casa chegar à vitória aos 92 minutos.

O Mosteirô venceu o Calvão por 4-3 num jogo em que chegou a ter três golos de vantagem.

Já a Geração Rui Dolores perdeu pela margem mínima no terreno do Oiã (1-0).