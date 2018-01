Inatel: Dérbi entre Travanca e Reguenga Palhota deu empate

No principal dérbi da série B do Campeonato Inatel, Travanca e Reguenga Palhota não conseguiram marcar golos, acabando por isso com uma divisão de pontos.

De realçar que na série B os Hippyes continuam na lideança numa jornada em que o Vale venceu na recepção ao Lavandeira por 3-2.

Na série A, o Nadais venceu o Fidec e mantém a distância de dois pontos para o Pigeirense, segundo classificado, que triunfou no terreno do Real S. Praça por 1-0.