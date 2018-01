Inatel: Nadais consolida liderança na série A

O Nadais venceu no sábado o A. Visconde por 3-1, fora de portas, e aumentou a vantagem para o Pigeirense para cinco pontos, já que a equipa de Pigeiros não foi além de um empate em casa a um golo diante d’ Os Arrifanenses. De realçar os dois golos de Pombas pelo Nadais no confronto com o A. Visconde.

Na série B, os Hippyes de Arrifana perderam a liderança na série B para o Leões do Monte, adversário do último sábado com quem perdeu por 2-1.

Destaque ainda para a goleada do Reguenga Palhota em casa frente ao Carqueijo, por 7-1.