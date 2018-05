Joca decide e bisa frente ao Fiães

Assistiu-se a um derbi equilibrado, disputado nos instantes iniciais e sem grandes ocasiões de golo. Os fianenses entraram melhor na partida e tiveram a primeira ocasião de golo, aos 15 minutos de jogo, com Inverno a rematar colocado, e Chico, atento, defendeu para canto. Aos poucos, a equipa do União de Lamas foi assumindo as despesas do jogo e o domínio a nível ofensivo. O jogo terminaria com uma vitória de 2-0 para os lamacenses.

