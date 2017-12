Jogadores do Milheiroense agredidos após invasão de campo

Também o jogo do Milheiroense, no terreno do Oiã e a contar para a I Divisão Distrital, não chegou ao fim.

Tudo porque um adepto da equipa da casa invadiu o terreno de jogo, agredindo a soco vários jogadores do Milheiroense.

O jogo foi interrompido em período de compensação e não chegou ao fim. O Milheiroense perdia por 1-0.

De realçar que na 11º jornada as equipas do concelho ficaram em “branco” no que diz respeito às vitórias.

O Paços de Brandão foi derrotado em casa pelo Calvão por 0-2, enquanto a Geração Rui Dolores não foi além de um empate a dois golos com o Valecambrense.

Já o Mosteirô perdeu no terreno do Cucujães por 2-0.