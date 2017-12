Jogo entre o Beira Mar e o U. Lamas acabou ao intervalo após agressão ao árbitro

Tudo aconteceu quando o árbitro Leonardo Marques entrou no túnel ao intervalo do jogo Beira Mar-União de Lamas, sendo agredido com um murro na cabeça por um adepto da equipa da casa.

Depois do sucedido, o árbitro já não regressou ao campo na segunda parte, dando o jogo por interrompido, numa altura em que o União de Lamas vencia por 1-0.

Aliás, o INEM foi chamado ao estádio depois de o árbitro se ter sentido mal no balneário e desmaiado.

O caso poderá originar um processo de averiguações pela Associação de Futebol de Aveiro, sendo de realçar o União de Lamas abandonou o estádio apenas às 17h30, muito depois de tudo ter terminado.

No Campeonato Safina, fica o registo do regresso do Canedo às vitórias e diante de um adversário complicado, o Estarreja. A equipa de Vasco Coelho triunfou por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 83 minutos.