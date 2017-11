Juniores do Feirense igualam Penafiel na liderança

Os juniores do Feirense ascenderam à liderança partilhada da série B da II Divisão Nacional após vitória em Viseu por 3-1, beneficiando da derrota do Penafiel no terreno do Espinho por 4-3. Em pior cenário esteve a equipa de juvenis, ao falhar o apuramento para a segunda fase na última jornada, já que perdeu em casa com o Tondela por 3-2 e não aproveitou a derrota do Anadia diante do FC Porto (7-0).

