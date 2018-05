Lourosa aguentou a pressão e é o novo campeão

Um golo de Pedro Silva deu no domingo a vitória ao Lourosa sobre o Avanca por 1-0 e o título de campeão do Campeonato Safina. Contudo, a equipa de Luís Miguel Martins teve de sofrer para conquistar o triunfo, já que ficou reduzida a dez unidades após expulsão de Ricardo Correia, aos 75 minutos.

Numa primeira parte equilibrada, o Lourosa sentiu dificuldades para criar perigo junto da baliza do Avanca, mas Pedro Silva abriria o marcador aos 53 minutos num remate eficaz com o pé esquerdo. Até final, foi visível a pressão sentida pelos lourosenses, que acabaram por segurar a vantagem. De realçar que ambas as equipas ainda chegaram a dispôr de várias oportunidades para marcar. Na sequência da expulsão de Ricardo Correia, o Avanca enviou uma boa à trave na marcação de um livre directo.