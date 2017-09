Lourosa apresentou equipa e novo autocarro

O Lourosa empatou a quatro golos no último sábado com o FC Porto em jogo de apresentação aos sócios e adeptos. Tratou-se de uma partida bastante disputada e com muita emoção.

A equipa comandada por António Caetano até esteve a perder por 1-0, mas depois deu a volta ao resultado e esteve sempre na frente do marcador quase até ao final da partida, altura em que o FC Porto B chegou ao empate. A equipa lourosense deixou boas indicações a António Caetano, que viu os seus pupilos atirarem à baliza contrária com pontaria por intermédio de Edu Marques, Ibrahim Koneh, Ricardo e Díbola. Ao intervalo registava-se um empate a três golos.

O Lourosa aproveitou ainda o fim-de-semana para apresentar o seu novo autocarro, uma viatura moderna que fez as delícias dos sócios e adeptos com as cores do clube.