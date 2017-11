Lourosa é o novo líder do Campeonato Safina

O Lourosa ascendeu ao topo da classificação do Campeonato Safina depois de mais um triunfo no domingo. A equipa de Luís Miguel triunfou em Carregosa por 2-0 e beneficiou do empate caseiro do União de Lamas, diante do Estarreja, a um golo. O S. João de Ver, que estava em igualdade pontual com o Lourosa, também ficou “para trás” após o empate em Castelo de Paiva (1-1).

No confronto com o Carregosense, o Lourosa encontrou um adversário a jogar em bloco baixo, mas a defesa da equipa da casa desmoronou-se depois de uma boa arrancada de Leo, que inaugurou o marcador. O segundo golo surgiria dos pés de Koneh, num remate de belo efeito.

