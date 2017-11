Lourosa passa em Lamas com dois golos de Koneh

Santa Maria de Lamas já não via um dérbi de futebol como o que se viveu no domingo. Com lotação praticamente esgotada, o estádio Comendador Henrique Amorim foi o palco do já aguardado duelo entre dois dos mais sérios candidatos à conquista do Campeonato Safina.

A equipa da casa entrou melhor em campo e teve nos pés a primeira oportunidade de golo, mas Joca não conseguiu aproveitar uma falha da defesa do Lourosa. E como quem não marca, sofre, ao minuto 9, Leo ganha a linha em velocidade e faz um cruzamento perfeito para a cabeça de Koneh, que inaugura o marcador. O União de Lamas não baixou os braços e os minutos seguintes foram de domínio quase total da equipa da casa. À equipa visitante valeu a atenção redobrada do guardião Marco Sá, que soube anular os ataques do União de Lamas.

O golo do empate, no entanto, surgiria ao minuto 17, através de uma bela jogada colectiva da equipa lamacense, com Joca a aproveitar da melhor forma um cruzamento de Tintin. Até ao intervalo, apenas mais duas situações de golo: a primeira para o Lourosa, com uma grande defesa de Pedro Justo a um livre direto de Ivo; e um remate forte de Bruno Faria a sair ligeiramente por cima da barra. O intervalo chega com um empate a uma bola e com a promessa de um segundo tempo bem mais escaldante.

