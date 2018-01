Lourosa perdeu na secretaria mas aproveitou derrota do S. João de Ver

Após decisão do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro, o Lourosa foi punido com um jogo à porta fechada e derrota por 3-0 referente ao jogo com o União de Lamas, em que ocorreu uma agressão de um adepto do Lourosa a um jogador do lamacence.

Além disso, o União de Lamas conquistou ainda mais três pontos referente ao jogo com o Beira Mar, que também foi castigado com dois jogos à porta fechada depois da agressão de um dos seus adeptos ao árbitro do referido jogo.

Apesar dos castigos, o Lourosa, que a meio da última semana se viu empatado na liderança com o S. João de Ver, passou no domingo para a frente do campeonato.

A equipa de Luís Miguel Martins venceu por 2-1 no terreno do Pampilhosa por 2-1, com golos de Koneh e Ricardo Correia, aproveitando assim a derrota do S. João de Ver no terreno do Estarreja por 1-0.

Quem também aproveitou foi o União de Lamas, que na última semana viu Tonel assumir o comando técnico da equipa. E não poderia ter sido melhor a sua estreia, já que a equipa triunfou no seu reduto perante o Carregosense (2-1) e garantindo assim o 2ºlugar ex-aequo com o S. João de Ver. Carlos Manuel e Flecha foram os autores dos golos do União de Lamas.

Foi uma jornada bastante positiva para as restantes equipas do concelho. O Canedo regressou às vitórias ao bater em casa o Famalicão por 3-2.

Mas o destaque da jornada vai claramente para o Fiães, já que tinha a tarefa mais complicada. A jogar em Esmoriz, os pupilos de Carlos Santos venceram por 3-2, com Inverno a ser figura de destaque com o seu hat-trick.