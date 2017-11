Lourosa e S. J. de Ver aproximam-se do União de Lamas

Lourosa e S. J. de Ver conseguiram aproximar-se da liderança do Campeonato Safina que está a cargo do União de Lamas. Tudo porque os lamacenses não foram além de um empate a golo no terreno do Pampilhosa. Já o Lourosa, não teve dificuldades para bater o Fiães em tarde de dérbi, com os “leões” a triunfarem por 2-0, com golos de Belinha (16′) e Ricardo Correia (72′). Quanto ao S. J. de Ver, teve uma demonstração de poder no empate com o Carregosenses, vencendo o seu adversário com três golos (Bino, Renato Maia e Marco Ribeiro) sem resposta.

