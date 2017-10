Luís Miguel Martins deverá assumir o comando técnico do Lourosa

O Jornal N sabe que estão encerradas as negociações entre o Lusitânia de Lourosa e o técnico Luís Miguel Martins, que será oficializado hoje pelo clube como novo treinador, às 17h00, numa transmissão em directo através do seu canal do youtube.

Depois da rescisão amigável com António Caetano, o Lourosa encontra assim o seu substituto, que na época passada orientou o rival União de Lamas. Recorde-se que Luís Miguel Martins foi afastado do comando técnico dos lamacences no início da presente época, entrando para o seu lugar José Veríssimo.

Na época passada, Luís Miguel Martins levou o União de Lamas até ao segundo lugar do Campeonato Safina, terminando a prova com 68 pontos, 20 vitórias, 8 empates e 6 derrotas.