O Lusitânia de Lourosa acabou por ser eliminado na primeira eliminatória da Taça de Portu8gal diante do União da Madeira, em jogo disputado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. Na estreia do novo treinador – André Ribeiro – a equipa lusitanista acabou por fazer um excelente jogo, deixando sinais promissores para o futuro, numa partida onde faltou a finalização.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.