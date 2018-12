Lusitânia de Lourosa: Tozé Marreco é o novo reforço

O Lourosa continua confiante na subida à 2ª Liga e esta semana Hugo Mendes apresentou mais um reforço: o ponta-de-lança Tozé Marreco que chega a Lourosa depois de ter representado o Académica de Coimbra.

Aos 31 nos, Tozé Marreco, chega ao Lusitânia de Lourosa com o carimbo de goleador. Na época de 2014/15 foi o melhor marcador da 2ª Liga, ao serviço do Tondela, época em que o clube subiu à 1ª Liga. Na época seguinte, voltou a atingir a promoção ao escalão máximo do futebol português, desta feita, ao serviço do Chaves. Em 2013/14 foi melhor marcador da Allianz Cup.

No seu currículo constam alguns clubes nacionais de grande gabarito entre eles o Famalicão, Chaves, Tondela, Olhanense, Beira-Mar, Naval, U. Madeira e Desportivo das Aves. A nível internacional, Marreco, já defendeu as cores do Zwolle, da Holanda, em Espanha o Alavés, o Lokomotiv de Mezdra, da Bulgária, os suíços do Servette e os belgas do RE Mouscron.

