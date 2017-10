O Lusitânia de Lourosa anunciou esta semana a criação de um canal de televisão online, através do Youtube, que permitirá a todos os adeptos acompanhar alguns jogos em directo, bem como entrevistas e reportagens. O objectivo é manter sócios e adeptos ligados ao clube através do mundo digital.

Pode acompanhar as novidades do Lourosa através do link https://www.youtube.com/channel/UC0kojDH-PnS2sZyW6SxFSDA!