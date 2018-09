Plantel competitivo dá ao Mosteirô vontade de lutar pelos primeiros lugares do campeonato

Para a época de 2018/2019, os objetivos do Mosteirô passam por fazer um campeonato melhor que o do ano passado. O intuito é lutar pelos lugares cimeiros e lutar até ao fim pela melhor classificação possível. Vamos estar presentes num campeonato competitivo, mas vamos jogo a jogo lutar pela vitória. – Aurélio Fonseca , Treinador do Mosteirô

