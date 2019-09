Nogueira da Regedoura mostra atributos no jogo de apresentação aos associados

AD Nogueira da Regedoura goleia (7-0) equipa de Sub-22 do Vilamaiorense.

A equipa de futebol sénior da AD Nogueira da Regedoura venceu o Vilamaiorense (Sub-22) no jogo de apresentação aos associados e simpatizantes. Triunfo expressivo dos nogueirenses por 7-0, após 5-0 ao intervalo.

A sessão de apresentação do clube nogueirense dividiu-se em dois momentos. Na sexta-feira á noite, a AD Nogueira da Regedoura apresentou os jogadores, equipa técnica e demais colaboradores do clube. No sábado, houve jogo com a equipa de Sub-22 do Vilamaiorense, que vai militar no novo campeonato de esperanças.

Neste despique com a equipa de Vila Maior, a AD Nogueira da Regedoura alinhou com o seguinte jogo inicial – Guimarães, Cruz, Edgar, Chico, Zito, Vítor Vieira, Ninó, Bruno barros, Rafa, Wilson e João Batista.