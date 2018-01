Núcleo de Treinadores de Futebol de Aveiro suspende actividades económico-financeiras

Em reunião, a direcção do Núcleo de Treinadores de Futebol de Aveiro deliberou que irá “suspender, a partir do ano de 2018, a organização e realização de actividades que envolvam questões de carácter económico-financeiro e fiscais”, até que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) reaja às diligências feitas pelo Núcleo, no sentido de alertar para a situação “irregular” em que se encontram os Núcleos e da posição incómoda em que os presidentes do Núcleos operam, não tendo sido tomada nenhuma medida concreta que tivesse em vista a organização e funcionamento dos mesmos de acordo com a legislação em vigor”- lê.-se em comunicado. A Direcção do Núcleo de Treinadores de Futebol de Aveiro reuniu no passado dia 20 de Dezembro, para analisar ao detalhe a sua organização e funcionamento, e concluiu ainda que “enquanto a situação não for resolvida pela ANTF, a direção do Núcleo limitar-se-à a fazer a gestão corrente, designadamente a informar e a apoiar os associados, bem como a corresponder às solicitações da ANTF para colaborar em assuntos a tratar na sua área de jurisdição, no âmbito das competências que lhe são cometidas pelos regulamentos”- afirma a Direcção, em nota de imprensa.