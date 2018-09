Paços de Brandão – Um mar de pais a abrir a época

O Futebol de Formação cresce aos olhos de todos

Com cerca de 30 atletas em campo e mais de meia centena de pais a assistir no primeiro dia de treino para os atletas mais pequenos da casa verde e branca. A alegria do campo, o convívio nas bancadas e um sol de rachar fizeram brilhar este início de época. O objetivo da formação é aumentar o número de atletas e de participações no primeiro escalão dos campeonatos distritais.

Natural de Espinho, ligado ao clube por laços familiares que em outras épocas fizeram parte desta família brandoense, Ricardo Pereira, mais conhecido por kaká, é agora o novo rosto da formação verde e branca. De ano para ano chegam mais atletas ao clube, quase todos da freguesia e aqui o objetivo é conseguir duas equipas de formação por escalão. “Estou no Paços de Brandão faz agora quatro, sou natural de Espinho e foi o meu tio, Armandino Silva, que me trouxe para o clube. Comecei por treinar os mais pequeninos, os petizes, e entretanto foram surgindo novos convites para novas cargos. O ano passado fiquei com a coordenação da equipa sénior, este ano continuo com esse trabalho mas pediram-me para ficar com a coordenação da formação porque queremos que quando os atletas cheguem aos juniores com a identidade do clube e que saibam perfeitamente o que têm de fazer para que depois possam ser aproveitados para a equipa sénior”. Para além de ter a seu carga toda a logística inerente jogos e treinos do clube, Kaká quer que todos os jogadores partilhem a filosofia da casa brandoense. “Tentamos que todas as equipas joguem da mesma forma e com o mesmo entusiasmo”.

Leia mais na versão impresa do Jornal N