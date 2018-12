Prestação do meio campo dita vitória do Feirense

Em jogo a contar para a 16ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores Sub 19 o Feirense venceu e bem o Paços de Ferreira. Uma vitória escassa para da prestação equipa da casa.

Na primeira parte assistiu-se a uma partida equilibrada, onde o Feirense se destacou na procura do golo. Porém, chegava-se ao intervalo com um nulo no marcador.

Na segunda parte, o Feirense entrou mais forte e abriu o marcador. Como seria de esperar, o Paços de Ferreira foi à procura do empate, mas foi sempre a equipa da casa quem mais perto esteve de marcar, falhando algumas oportunidades claras de golo.

De destacar a exibição de Manu, cuja luta fortíssima no meio campo permitiu ao Feirense faturar a primeira vitória em nove jogos.