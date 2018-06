S. J. de Ver e Lamas traídos pelo empate

A turma de S. J. de Vêr estava à procura do segundo lugar. A equipa da casa tinha que ganhar mas continuava a depender do empate ou derrota do Beira Mar, empate este que poderia assegurar o segundo lugar da tabela classificativa. Infelizmente os homens da casa o não conseguiram. Ricardo Maia, técnico do SJ Vêr de facto arriscou o tudo por tudo nesta partida, fazendo entrar uma formação de ataque, com homens zarrados à frente, para assim chegar ao golo. Na primeira parte o SJ Vêr dominou por completo o jogo e, apesar de se notar algum cansaço do jogo da taça realizado a meio da semana, teve duas boas oportunidades de golo. Valeu ao adversário a boa prestação do seu guardião de Estarreja.

