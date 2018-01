S. João de Ver encurta distância para o Lourosa

Uma convicente vitória do S. João de Ver no terreno do Alvarenga por 4-0 permitiu à equipa de Ricardo Maia encurtar a distância para o Lourosa para três pontos, já que os lourosenses empataram na deslocação ao terreno do Vista Alegre a um golo. Ainda assim, o Lourosa mantém a liderança no Campeonato Safina com 36 pontos.

Destaque ainda para a vitória do Fiães em Castelo de Paiva, com um golo de Lucas.

Quanto ao União de Lamas (na foto), não foi além de um empate em casa com o Alba (0-0). O Canedo perdeu em casa com o Beira Mar (0-2).