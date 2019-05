S. João de Ver vai a Esmoriz para a Taça de juniores

Estádio Municipal de Aveiro será o palco do despique entre vizinhos – Fiães, com goleada ao Ronda por 7-0, e S. João de Ver, após triunfo em Avanca por 3-1, apuram-se para a final, a terceira da história entre clubes do Concelho.

Sanjoanenses têm cinco vitórias nas cinco eliminatórias até á final; fianenses alcançaram três vitórias e dois apuramentos decididos após grandes penalidades. O S. João de Ver fez 17-5 em golos e o Fiães 15-5.