Foi um jogo típico de final de época, onde os brandoenses sentiram bastante ansiedade, com um jogo que era decisivo para a subida de divisão. Nos minutos iniciais essa ansiedade foi evidente nos jovens jogadores do Paços de Brandão, e não conseguiram impor o seu futebol. Os brandoenses acabariam por carimbar a vitória por 3-0, abrindo o marcador com o golo de Manuel Nogueira.

