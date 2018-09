Falta de pontaria impediu equipa da Feira de trazer mais pontos para casa

No quarto jogo da Serie B do Campeonato de Portugal, Luís Miguel viu-se obrigado a ver a partida da bancada em virtude do castigo que tinha para cumprir. A ausência do treinador no relvado não impediu os leões de entrarem com vontade de vencer a partida e logo aos 3′ minutos estava criada a primeira oportunidade de golo. Aos 8 minutos nova oportunidade de golo para a casa amarela que sem sucesso envia a bola para fora da baliza da casa. O Cesarence não se conseguia encontrar e só por azar é que Rafinha e Pedro não marcaram. A partir do quarto de hora o Cesarence foi conseguindo ganhar terreno e equilibrar o jogo, mas embora começasse a domar o Leão, a equipa da casa foi sempre muito pobre em termos de finalização.

