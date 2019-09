Taça Distrito de Aveiro coloca seis equipas do Concelho em confronto

Jogos da primeira eliminatória estão marcados para dia 22. Há 17 clubes isentos, entre os quais Caldas de S. Jorge e Florgrade.

Estão de regresso as emoções da Taça de Aveiro – o S. João de Ver, vencedor do troféu de 2018/2019, só entra no sorteio da segunda ronda. A primeira eliminatória faz-se unicamente com clubes do terceiro escalão do futebol distrital e o sorteio proporciona, desde já, três jogos entre clubes do Concelho. O Lourosa/B não pode competir na Taça de Aveiro.

Para esta primeira eliminatória, a Associação de Futebol de Aveiro procedeu ao sorteio de 11 jogos e 17 clubes ficaram isentos e avançam directamente para a ronda seguinte. Os jogos têm lugar no próximo fim-de-semana, sendo que o jogo que abre a competição terá lugar em Nogueira da Regedoura – a AD Nogueira da Regedoura recebe o Macieira de Cambra no sábado, dia 21, pelas 16h00.