União de Lamas teve “Canelas” mas foi eliminado da Taça de Portugal

O União de Lamas deixou uma boa imagem na 1ª eliminatória da Taça de Portugal apesar de ter sido derroado no domingo por 3-2 diante do Canelas de Gaia.

A equipa agora orientada por José Veríssimo até esteve na frente do marcador no início da etapa complementar, mas a pressão exercida pela equipa da casa acabou por “derrubar” a defesa lamacence.

O Canelas entrou audaz no jogo e a criar perigo, com Rodrigo a evitar o golo dos anfitriões, salvando a sua equipa em cima da linha de baliza.

Contudo, a equipa da casa chegaria à vantagem na transformação de uma grande penalidade (7’), que castigou um derrube na área.

O União de Lamas teve uma resposta imediata e chegou ao empate na sequência de um canto, quando Marcelo voou mais alto do que os opositores e restabeleceu a igualdade, aos 12 minutos.

O jogo não baixou de ritmo, mas a verdade é que até ao intervalo foi o Canelas quem teve mais ascendente.

No início da segunda parte, a acutilância dos lamacences acabou por surpreender a equipa da casa.

Uma jogada individual de Joca, com um remate forte e ainda a longa distância da baliza, acabou por dar vantagem ao União de Lamas, quando estavam decorridos 57 minutos.

A perder, o Canelas tornou-se mais pressionante e com, mais posse de bola, acabou por dar muito trabalho a Pedro Justo, que teve um punhado de intervenções de bom nível, evitando o empate.

Os lamacences foram perdendo “terreno” e acabaram por permitir o empate, por intermédio de Ângelo, que um minuto depois de ter entrado em campo, marcou na primeira oportunidade de que dispôs, aos 59 minutos.

O jogo acabou por se equilibrar, mas o União de Lamas teve uma pequena quebra anímica que foi aprovaitada pelo Canelas, que sentenciou a partida com um grande golo de Dragonov.

Perto do fim, Joca quase dava o empate ao União de Lamas.