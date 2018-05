União de Lamas mantém aposta no Plano A

Na passada quarta-feira, 16 de Maio, o Clube de Futebol União de Lamas procedeu à eleição dos corpos sociais para o biénio de 2018/2020. Numa corrida ao poder inédita e histórica nas várias páginas de memórias já escritas pelo clube, estiveram pela primeira vez em confronto directo duas facções, sendo que a lista A, que acabaria por sair vencedora, foi liderada pelo recém-eleito presidente Manuel Santos e o plano B, uma “proposta de renovação” de um jovem geração lamacense, aparecia encabeçado por Duarte Martins.

As intenções foram recolhidas na sede do clube entre as 12h00 e as 22h00, e no final do dia foram contabilizados um total de 246 votos, que representaram uma participação de cerca de 70% dos sócios pagantes. O resultado manteve-se em aberto até ao final da contagem, mas a Lista A acabaria por vencer a corrida ao poder do emblema lamacense, com 123 votos, contra 120 da Lista de Sérgio Martins, tendo sido ainda contabilizadas 3 abstenções.