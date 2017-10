União de Lamas é o novo líder do Campeonato Safina

Joca voltou a ser decisivo no União de Lamas, dando no domingo a vitória à equipa comandada por José Verísssimo num golo apontado já em período de compesação (90+7’). O avançado garantiu assim três pontos para a sua equipa e também a liderança no Campeonato Safina, tudo porque o Lourosa foi derrotado em casa pelo Beira Mar por 2-1.

De realçar ainda a vitória do S. João de Ver na recepção ao Bustelo por 1-0 e ainda o primeiro triunfo do Canedo na prova, ao derrotar em casa o vizinho Paivense pela margem mínima (1-0), com um golo apontado por Fernando Jorge na conversão de uma grande penalidade, aos 36 minutos.

Quanto ao Fiães, não foi além de um empate a um golo na deslocação a Alvarenga. A equipa de Carlos Santos esteve a vencer com um golo de Inverno, mas deixou-se empatar na segunda parte.

Leia mais na Edição impressa do Jornal N