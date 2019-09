União de Lamas recorre da descida administrativa da equipa de juvenis

Recurso junto do Conselho Jurisdicional leva Associação de Aveiro a suspender o início de todos os campeonatos de juvenis e de iniciados.

O União de Lamas interpôs recurso junto do Conselho Jurisdicional da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) da descida administrativa da equipa de juvenis da primeira à segunda divisão. O recurso leva a AFA a adiar o início de todos os campeonatos de juvenis e de iniciados, dado que no escalão de iniciados há igualmente a descida administrativa do Mourisquense.

A Direcção do União de Lamas contesta a descida da sua equipa de juvenis à II Divisão Distrital e alerta que a AFA está a aplicar o novo regulamento de competições oficiais quando só pode ser utilizado o regulamento referente à época transacta. Idêntico cenário ocorre na I Divisão de iniciados com a AFA a despromover o Mourisquense.

Esta época, a AFA lança um novo regulamento de competições no futebol juvenil, segundo o qual desce de divisão o mesmo número de clubes que sobe de divisão. Com a saída do campeão para os nacionais – o que origina uma folga na composição dos campeonatos de primeira divisão – a AFA promove um segundo classificado do escalão inferior.