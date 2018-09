Arrifanense quer jogadores da terra no clube

33 anos de idade, natural de Arrifana e um confesso ” viciado” no clube. É assim que saulo Santos, treinador principal do arrifanense, se apresenta. ” A minha vinda tem tudo a ver com paixão pelo Arrifanense e queremos devolver esse bairrismo ao clube. Para isso, foi muito importante o regresso dos jogadores da terra”.

Com experiência na formação da Sanjoanense, do Feirense, do fiães e do cesarense esta será a sua primeira vez aop comando de uma equipa sénior. Ao falar de objetivos da equipa para a próxima época Saulo Santos prefere começar por falar de um obejtivo ainda maior porque para este treinador o importante é ressuscitar o espírito do clube. “O primeiro objetivo que nos propusemos foi trazer jogadores do Arrifanense de volta à casa. Queremos que os jogadores de Arrifana regressasem à terra e queremos que a equipa jogue com amor à camisola”. Quanto aos objetivos que tem para o campeonato, Saulo não quer a equipa muito longe dos primeiros lugares mas reconhece que há muitos candidatos ao lugar. ” Em termos de objetivos concretos e em termos de classificação queremos andar nos seis primeiros lugares do campeonato. fomos analisando e conversando com colegas treinadores em relação aos principais candidatos aos primeiros lugares e sem dúvida que todos apontam a Ovarense como o principal candidato à subida, por conta do orçamento elevado que dispõe.

