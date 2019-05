Mais um triunfo fora de portas para o Feirense na série de permanência do Nacional de Juniores. Vasco Vieira abriu o activo a meio do primeiro tempo e Manuel Silva sossegou as Hostes ‘azuis’ logo a abrir o segundo tempo. Na ronda anterior, Feirense havia ganho por 1-0 em Freamunde. Os ‘azuis’ lideram a classificação com dois pontos de vantagem para o segundo classificado, o Paços de Ferreira que joga com o Feirense na quarta-feira.