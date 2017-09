Tripla vitória para a formação do Feirense

Excelente fim-de-semana para o sector de formação do Feirense, que contou por vitórias os jogos das suas equipas nos respectivos campeonatos nacionais.

Na II Divisão de juniores, a equipa de Tiago Conde bateu a Oliveirense no dérbi regional por 2-1 à segunda jornada da prova, mantendo assim um registo vitorioso.

Quanto à equipa de juvenis, tinha um teste difícil na recepção ao Padroense que acabou por passar com aprovação, triunfando por 2-0.

O mesmo resultado acabou por se verificar no escalão de iniciados, num jogo que não se adivinhava fácil com o Dragon Force. Contudo, os “azuis” garantiram um triunfo diante de um adversário complicado.

Assim, as equipas do Feirense contam por vitórias todos os jogos disputados.

Todos os jogos e comentários na edição em papel do Jornal N