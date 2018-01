“Alma Feirense” exaltada por mais de 400 pessoas

Mais de 400 pessoas exaltaram, no último sábado, o espírito feirense, em mais uma iniciativa do programa comemorativo do centenário do Clube Desportivo Feirense. O Europarque acolheu um almoço que reuniu antigos e atuais colaboradores da coletividade – atletas, dirigentes, funcionários, entre outros – num convívio que deixou marcas.

O ponto alto do almoço – a que o clube chamou “A Alma Feirense” – foi a presença dos presidentes da coletividade que ainda se encontram vivos, que motivou um aplauso sentido dos presentes. O hino do Feirense foi, então, entoado e cantado por todos. O presidente da SAD também não foi esquecido, tendo sido enviado para a Nigéria, seu país natal, um abraço especial do Presidente do Clube.

