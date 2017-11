Um golo de Ricardo Valente deu ontem a vitória ao Marítimo sobre o Feirense por 1-0, em jogo da 11ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro.

O avançado do Marítimo marcou o golo da vitória do Marítimo ainda na primeira parte, num remate indefensável para Caio, aos 45 minutos. O Feirense teve uma boa reação à desvantagem no segundo tempo, mas o Marítimo mostrou concentração na sua ação defensiva.

Apesar do início audaz do Feirense, que mostrou iniciativa ofensiva, foi ao Marítimo quem pertenceu a primeira oportunidade de perigo, quando aos oito minutos Edgar Costa rematou forte e colocado na transformação de um livre direto, com o guarda-redes Caio a evitar o pior para o Feirense.

A partir desse momento do jogo, o equilíbrio acabou por ser a nota dominante, sem que as equipas encontrassem argumentos para chegar à baliza.

Contudo, foi o Marítimo quem esteve perto do golo, novamente por intermédio de Edgar Costa com um remate chegado ao poste, obrigando Caio a uma defesa apertada (36).

O Marítimo acabou mesmo por se colocar em vantagem ainda antes do intervalo, quando Ricardo Valente aproveitou um ressalto na área, após um lançamento lateral, rematando de primeira sem hipóteses para Caio, aos 45 minutos.

