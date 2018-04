Briseño devolve esperança ao Feirense com empate nos ‘descontos’

O Feirense acabou no último sábado com a série vitoriosa do Sporting de Braga, que perseguia o oitavo triunfo consecutivo na I Liga de futebol, com um empate a dois, graças a um tento do mexicano Briseño nos descontos.

Paulinho adiantou os bracarenses com um cabeceamento eficaz (30 minutos), mas, já na segunda parte, o Feirense chegaria à igualdade com um grande ‘tiro’ de Luís Machado (61).

Na parte final, Dyego Sousa saltou do banco para dar a volta ao marcador, aos 82 minutos, mas, num último fôlego, o Feirense foi capaz de restabelecer a igualdade, aos 90+2 minutos, num cabeceamento eficaz de Briseño.

Leia mais na edição impressa do Jornal N