Briseño Devolve Esperança

O Feirense venceu no sábado em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, e reforçou a esperança de se manter na I Liga portuguesa de futebol, graças a um golo de Briseño a cinco minutos do final. Depois de ter assegurado o empate frente ao Sporting de Braga com um golo de cabeça no período de compensação, Briseño voltou a ser decisivo, desta vez ao assegurar a vitória da equipa de Nuno Manta Santos.

Em jogo da 31.ª jornada, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, um remate de Raphinha colocou o Vitória de Guimarães em vantagem (11 minutos), mas o Feirense empatou no minuto seguinte por intermédio de João Silva (12).

