CD Feirense: Preparar a próxima época

Tiago Mesquita, natural de Vila Nova de Famalicão, tem 27 anos e assinou contrato com o Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD por 2 épocas.

O lateral direito que representou o Boavista FC nas passadas três temporadas, já passou por clubes como SC Freamunde, GD Ribeirão, CD Trofense, Naval 1º de Maio e Desportivo Alavés.

Mesquita que irá reforçar o eixo defensivo do plantel liderado por Nuno Manta Santos, sente-se agradecido pela oportunidade e orgulhoso por poder abraçar este novo projeto: “Sinto-me feliz por poder fazer parte deste grande clube, que tem valores com os quais me identifico. Estou entusiasmado para começar a nova época e o que posso prometer é muito trabalho, empenho e dedicação em prol do Clube Desportivo Feirense.”

O CD Feirense Futebol SAD dá as boas-vindas ao novo atleta.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.