Decisão fica para o final

O Feirense terá de esperar pela última jornada da I Liga para conseguir a manutenção na competição. a equipa de Nuno Manta Santos foi derrotada pelo FC Porto por 2-1 na noite de domingo, em que os dragões festejaram o título.

Apesar da derrota, o Feirense depende apenas de si próprio para ficar na I Liga em caso de vitória sobre o Estoril na derradeira jornada.

De realçar a atitude concentrada do Feirense no jogo com o FC Porto, com uma exibição determinada, mas que não foi suficiente para conquistar pontos.

Mesmo sem a intensidade apresentada em outras ocasiões, o FC Porto puxou a si a iniciativa do desafio, assumindo uma postura mais ofensiva, e centrando, desde cedo, a ação junto à baliza do Feirense.

Soares e Alex Telles foram os primeiros a deixar avisos ao guardião dos ‘fogaceiros’ Caio Seco, num par de remates que saíram um pouco lado.

