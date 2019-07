Entrevista Hugo Mendes: “Somos um grande do futebol português”

O Lourosa está pronto para discutir de novo a subida à II Liga. Apresenta-se para a nova época com um plantel mais forte e com um novo treinador – Rui Quinta – e o presidente do clube Hugo Mendes mantém um discurso carregado de ambição, deixando claro que o Lourosa tem condições que o colocam ao nível dos grandes clubes do País.

A época transacta fica marcada pela ida do clube ao play-off do Campeonato de Portugal – embora não tenha conseguido a subida à II Liga – e pelas subidas dos juniores e dos juvenis aos respectivos nacionais. Há ainda o apuramento da equipa feminina de futsal para o campeonato nacional e ainda os êxitos nas outras modalidades do clube.

A época de 18/19 trouxe ainda ao clube a conclusão do processo de certificação por parte da Federação Portuguesa de Futebol. O clube atingiu a pontuação de ‘4 estrelas’, mas Hugo Mendes adverte, desde já, que o Lourosa vai pedir a revisão da distinção, tanto mais que dentro de um ano a Academia Forte paixão passará a dispor de um segundo campo de futebol.

Hugo Mendes aponta ainda em entrevista ao Jornal N a forma como projecta o futuro do clube depois de concluída a remodelação do estádio – “queremos chegar à I Liga e já dispomos de condições de I Liga”.

